Arıza yapan otomatik bariyere vatandaştan manuel çözüm - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arıza yapan otomatik bariyere vatandaştan manuel çözüm

Arıza yapan otomatik bariyere vatandaştan manuel çözüm Vatandaşların çözümü kameralara böyle yansıdı Kütahya'da sık sık arıza yapan hemzemin geçitlerdeki otomatik bariyer bir türlü çözüm bulunamadı.

 - Güncelleme:

Arıza yapan otomatik bariyere vatandaştan manuel çözüm

Vatandaşların çözümü kameralara böyle yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da sık sık arıza yapan hemzemin geçitlerdeki otomatik bariyer bir türlü çözüm bulunamadı.

Kütahya'da otomatik bariyer Tren Garı'nın dışında, görevli personel olmayan hemzemin geçitlerde uygulanıyor. Sistem sağlıklı çalıştığında tren hemzemin geçide bin 200 ila bin 500 metre arasında yaklaştığında otomatik olarak devreye giriyor. Bariyerler kapanıyor. Tren uzaklaşınca bariyerler yeniden açılıyor.

Ancak bazen de tren gelmediği ya da tren geçip gittiği halde kendiliğinden açılması gereken otomatik bariyer açılmıyor ve görevliler hemzemin geçitteki arızayı giderinceye kadar bariyerler kapalı kalabiliyor. Bahçelievler mahallesinde yer alan otomatik bariyer yine arıza yaptı. Ancak vatandaşlar bu kez çareyi kendi yöntemlerini uygulamakta buldu. Yoldan geçen vatandaşlar trafik sıkışıklığını gidermek için bariyeri kendi elleriyle kaldırarak araçların geçişini sağladı. Hemzemin geçitte arıza giderilinceye kadar vatandaşların bu tehlikeli yöntemi uygulamaya devam ettikleri gözlemlendi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

Kütahya Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title