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Otogarlarda bayram hareketliliği başladı, trafik ekipleri kuralları hatırlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Otogarlarda bayram hareketliliği başladı, trafik ekipleri kuralları hatırlattı

Aydın'da 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar otogarlarda yoğunluk oluştururken, trafik ekipleri de otobüs şoförleri ve yolcuları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Aydın'da 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar otogarlarda yoğunluk oluştururken, trafik ekipleri de otobüs şoförleri ve yolcuları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da arefe gününde hareketlilik yaşanmaya devam ederken bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlarda otogarlarda yoğunluk oluşturdu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketleri veya tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarlarda sabah saatlerinden itibaren hareketlilik oluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali girişinde ise zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Yaşanan yoğunluk ile birlikte otobüs firmalarının da bayram öncesinde ek seferler düzenleyerek tam kapasite çalıştığı öğrenildi. Peronlarda oluşan yoğunluklarda güvenlik görevlileri ve polis ekipleri sık sık devriye gezerek bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba gösterdi.

"Trafik kurallarını hatırlattılar"

Günlük olarak en az 500 otobüsün giriş yaptığı Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'ne gelen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de tek tek otobüsleri gezerek otobüs şoförleri ve yolcuları bilgilendirdi. Otobüs şoförlerine hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, araç kullanım sürelerine riayet etmeleri gibi kurallar hatırlatılırken, yolculara da otobüslerdeki emniyet kemerinin kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Otogarın belli noktalarına bilgilendirme afişleri de asan ekipler, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

Bayram süresince artan trafik yoğunluğu ile birlikte herhangi can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için kural ihlali yapmamaları konusunda bilgilendirmeler yapılırken, otobüs muavinlerine de konuyla ilgili duyarlı olmaları ve sık sık otobüs içerisinde yolculara emniyet kemeri takmaları hakkında bilgilendirme yapmaları gerektiği anlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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