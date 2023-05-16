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Otogarı mesken edinen 'Paslak' yazıhanenin maskotu haline geldi

Otogarı mesken edinen 'Paslak' yazıhanenin maskotu haline geldi

Yerel Haberler

Eskişehir otogarını adeta mesken edinen sokak kedisi, vatandaşlardan ve yazıhane personellerinden yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir otogarını adeta mesken edinen sokak kedisi, vatandaşlardan ve yazıhane personellerinden yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir otogarında bir yazıhanenin önünde yatan sevimli kedi dikkatleri çekti. İsminin 'Paskal' olduğu ve yaklaşık 2 aydır bir yazıhanedeki çalışanlar tarafından beslendiği öğrenilen sokak kedisi, adeta yazıhanenin maskotu haline geldi. Kendisini besleyen yazıhaneyi benimseyen kedinin oradan hiç ayrılmaması dikkatleri çekerken, peronlara giden vatandaşların sevimli kediye yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Çevre esnafının da sempatisini kazanmayı başaran sevimli kedi, otogardan neredeyse hiç ayrılmıyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir kedi Yerel Haberler

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