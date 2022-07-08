Otogarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın attı. Biletlerini erkenden almayan vatandaşlar bilet bulmakta zorluk yaşarken, yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler, sabah saatlerden itibaren İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler çıkardı. Biletini erkenden almayan vatandaşlar otobüs bileti bulmakta zorluk çekti. Otogar giriş çıkışında araç trafiğinin uzadığı görülürken, polis ekipleri güvenlik önlemlerini üst düzeyde tuttu. Oluşan yoğunluk ise havadan dron ile görüntülendi.

"EK SEFERLER VAR"

Arife gününün çok iyi geçtiğini söyleyen seyahat firması yetkilisi Alaattin Çendek, "Tatlı bir yoğunluk var. Pandemi öncesi biraz daha iyiydi. Pandemi sonrası ikinci bayramımız. Bu bayram iyi geçiyor. Eskiden otogardan 2 bin 500-3 bin araba çıkardı. Bu bayram bin 500 ile bin 600 arasında araç çıktı. Ek sefer var, otobüs ham maddesi mazottur. Mazot olduğu zaman insanlara da ucuz olur" dedi.

"AKTARMALI BİLET BULDUM"

Gaziantep'e aktarmalı bilet bulduğunu söyleyen Aleyna Ayaz, "İnsanlar bilet bulmaya ve memleketlerine gitmeye çalışıyorlar. Ben Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan da Gaziantep'e gideceğim. Aktarmalı gidiyorum, çünkü bilet yok. Ben internet üzerinden almaya çalıştım, çok yoğundu. Sonra müşteri hizmetlerini aradım. Aktarmalı olduğunu söyledi, 22.00'da Gaziantep'e biletimiz var. İnşallah yetişiriz" diye konuştu.

"700 LİRAYA ALDIM"

Kars'a giden Cenk Ege Yıldırım, "20 saat filan sürer. Bayram için gidiyoruz. Ailemiz orada, biz de burada öğrenciyiz. Okulumuz bitti, gidiyoruz. Otogar çok kalabalık. Şansa yer bulduk. Tanıdık vesilesiyle yer bulduk. İnsanlar el uzatamıyor. Çok pahalı, 700 liraya aldım" dedi.

"EK SEFERLERDE BİLETİMİZİ BULDUK"

Ailesiyle Ankara'ya giden Zafer Uğur, "Biletimizi ek seferlerde bulduk. Biraz da pahalı aldık tabi. Ankara'ya 470 liraya bilet bulduk. Bana göre çok pahalı. Rezervasyonla bileti aldık" dedi.

Diyarbakır'a 1 ay önceden bilet aldığını söyleyen bir yolcu ise 800 lira ödediğini söyledi. Zonguldak'a giden bir otobüs sürücüsü, yolların çok kalabalık olduğunu ifade etti. Normalde 8 saate Zonguldak'a giderken bayram öncesinde sürenin 12 saati bulduğunu dile getirdi.

(Caner Sönmez /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel