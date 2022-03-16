Son Dakika | Otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Son Dakika | Otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Murat Kalkan - Yerel
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Gelen son dakika haberine göre Otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Van'ın Erciş ilçesinde otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, belediye otobüsünün altına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kedi saklandığı yerden çıkarıldı.

Son Dakika | Otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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