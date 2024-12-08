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Otobüs Şoföründen Örnek Davranış: Yaşlı Yolcuyu Sırtında Taşıdı

Otobüs Şoföründen Örnek Davranış: Yaşlı Yolcuyu Sırtında Taşıdı
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Siirt'te bir otobüs şoförü, yaşlı bir yolcunun otobüsten inmesine yardım ederek onu sırtında taşıdı. Bu yardımseverlik anları, otobüs içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Siirt'te bir otobüs firmasının kaptanı Nurettin Teker, otobüsten inmekte zorlanan yolcuyu sırtında taşıdı.

Yalova'dan Siirt'e gelen otobüste yaşlı bir yolcu inmek istedi. Ancak, yaşlı yolcunun zor durumda olduğunu gören otobüs şoförü Nurettin Teker, ona yardımcı olmak için yolcuya sırtına aldı. Otobüs şoförü, yolcuyu güvenli bir şekilde otobüsün kapısına kadar taşıyarak yaşlı yolcunun rahatça inmesini sağladı. O anlar otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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