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Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

Yerel Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Serkan Timur, seyir halindeyken duvarda kedinin mahsur kaldığını görmesiyle hemen aracını durdurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Serkan Timur, seyir halindeyken duvarda kedinin mahsur kaldığını görmesiyle hemen aracını durdurdu. Şoför mahsur kalan kediyi aracının üstüne çıkarak kurtarırken sosyal medya hesapları üzerinde video "İyilik kazanacak" notuyla paylaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü olan Serkan Timur, otobüsle seyir halindeyken İzmit Şirintepe alt geçidi duvarında mahsur kalan bir kediyi kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığını gördü. Hemen otobüsü durduran Timur, vatandaşların yardımıyla aracın üstüne çıkarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Kediyi duvardan alarak güvenli bir yere bırakan Timur, hareketiyle büyük takdir topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kedinin kurtarılma görüntüsünü "İyilik kazanacak" notuyla paylaştı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İyilik Yerel Haberler

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