Otobüs durağında uyuyakalan turist polisi harekete geçirdi

Gazipaşa'da otobüs durağının bankında yatan Rus uyruklu Turist, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, saat 11.40 sıralarında ilçeye bağlı Şehit Süleyman Gür Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rus uyruklu bir turist aşırı alkol tüketimi sonucu otobüs durağının bankında sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Yarı baygın vaziyette olan adama ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Alkollü olduğu tespit edilen turist, polis ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adının Dimitri B. olduğu belirlenen Rus vatandaşın daha önce de defalarca kaldırım ve parklarda sızarak etraftaki vatandaşlara ve polis ekiplerine zor anlar yaşattığı öğrenildi. Olay günü ise bir zincir marketten içki çaldığı ve polise haber verildiği tespit edildi. - ANTALYA