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Otobüs Arızası Trafiği Aksattı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir şehirlerarası yolcu otobüsü direksiyon mafsalının arızalanması sonucu yol ortasında kaldı. Yolcular başka bir otobüse taşındı ve trafik akışı bir süreliğine aksadı.

Ordu'da arızalanan otobüs yol ortasında kaldı, yolcular başka bir otobüse taşındı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü, direksiyon mafsalının arızalanması sonucu yolun ortasında kaldı. Olay sonrası trafik akışı bir süreliğine aksadı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzon istikametine giden Ali Osman Ulusoy firmasına ait Uğur K. idaresindeki 81 AER 353 plakalı şehirlerarası yolu otobüsü, Ünye'den yolcularını bırakmasının ardından kavşakta arızalandı. Sürücü, aracı durdurmak zorunda kalırken, otobüs yolun ortasında kaldı.

Olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolun bir bölümünü trafiğe kapattı. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri yere gönderildi. Arızalanan otobüs, olay yerine çağrılan usta tarafından arızasının giderilmesinin ardından yoldan kaldırıldı. Arızanın ise direksiyon mafsalından kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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