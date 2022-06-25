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Son dakika haber: Kars'ta 2 oto hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Kars'ta oto hırsızlığı yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars'ta oto hırsızlığı yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Merkez Mahallesi Aşık Mehmet Hicrani Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin önünde otomobilini görmeyen A.E. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Kazımpaşa Polis Merkezi ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Polis, çalınan otomobille ilgili olarak Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını daha önce hırsızlıktan kaydı ve başka bir suçtan aranması olan ve ehliyeti olmayan F.M. (20) ile M.Ö.'nün (20) yaptığı tespit edildi.

Yapılan fiziki takip sonucu araç Atatürk Caddesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, şahıslar ise olaydan yaklaşık 4 saat sonra yaya olarak Bayrampaşa TOKİ bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Kazımpaşa Polis Merkezi'ne getirilmelerinin ardından ifadelerinin de alınmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesince "oto hırsızlığı" suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç sürmeyi öğrenmek için çalmışlar

Öte yandan şüpheli F.M. ve M.Ö.'nün verdikleri ifadede, "yaya olarak gezerken aracın sürücü tarafındaki camın açık olduğunu, camdan aracın içerisine baktıklarında aracın anahtarının vites tarafında olduğunu ve araç sürmeyi öğrenmek için aracı aldıklarını" belirttikleri ortaya çıktı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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