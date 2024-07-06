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Otizmli Samet Atmaca'ya Polis Elbisesi Giydirildi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde otizmli Samet Atmaca'ya polis elbisesi giydirilerek hayali gerçekleştirildi. Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen kına gecesinde Samet Atmaca'ya kına yakıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde özel harekat baş komiserliği hayali olan otizmli Samet Atmaca'ya (33) Oltu İlçe Emniyet müdürlüğü destekleri ile polis elbisesi giydirildi, yakınları tarafından kına gecesi düzenledi.

Oltu'da İkamet eden Melahat ve Cevat Atmaca çiftlerinin ilk çocukları olan Samet Atmaca (33) polis olma hayalini yakınları Polis elbisesi giydirerek hayalini gerçekleştirdiler. Polis elbisesi giyen Samet Atmaca'ya güne özel önce onlarca araçla konvoy düzenlendi. Sonrasında kına gecesinin düzenlendiği salona geldiler. Ardından Samet Atmaca kına gecesinin yapıldığı salona At üzerinde bayraklar eşliğine geldi. Yakınlarının ve komşularının katıldığı kına gecesinde halaylarla doyasıya eğlenen Samet Atmaca'ya gecenin sonunda eline kına yakıldı.

Otzim, şeker, tansiyon, epilepsi ve böbrek yetmezliği hastalığı olan 33 yaşındaki Samet Atmaca, Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeliye Polis, Asker, futbol Milli takımına ve Voleybol Milli takımına dualar etti. Annesi Melahat Atamca, oğlunun kına gecesinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için yakınlarına ve komşularına teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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