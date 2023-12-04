Otizmli Çocuk Hemsball ile Mücadele Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki otizmli Burak Mazhar Tuğrul, en büyük destekçisi annesiyle birlikte başladığı "hemsball" sayesinde otizm ile mücadele ederek hayata sıkı sıkıya tutundu.

Henüz 13 aylık bebekken otizm teşhisi konulan Burak Mazhar Tuğrul, hayata hemsball ile tutundu. Annesi Emel Tuğrul'un desteğiyle birlikte 13 yıl süren mücadelede hemsballın, Burak'ın hayatına getirdiği olumlu değişim, umut verici bir öyküye dönüştü. Otizmli çocukların hayatına sporun olumlu etkileri bir kez daha ortaya çıkarken, anne Emel Tuğrul, hemsballın hayatlarına sihirli bir değnek gibi değdiğini söyledi.

Hemsball ile geçen 5 yılın ardından Burak'ın gösterdiği ilerlemelerin ileri boyutta olduğunu vurgulayan anne Emel Tuğrul, "Otizmli Burak Mazhar Tuğrul'un annesiyim. Ben 9 aylıkken fark ettim, 13 aylıkken de tanı kondu ve eğitimlere başladık. Bu süre zarfında çok güzel ilerlemeler kaydettik ama Burak ilk zamanlarında konuşamayan, algılamayan hatta çok öfke nöbetleri geçiren ve takıntıları olan birisiydi. Hiperaktivitesi çok fazla ve sınırları çok fazla zorlayan bir çocuktu. O kadar çok zordu ki dikeni yutmak gibiydi. Çok zorluklar yaşadım. Oğlum bir saniye bile yerinde durmuyordu. Ne kalem tutabiliyordu, ne komut alabiliyordu, ne göz teması kurabiliyordu. Ağlamaları, takıntıları o kadar çok fazlaydı ki, o süreç bizim için çok zordu. 7 yaşından sonra ilkokula başladı ve öğretmenimiz kalem tutamadığını, el kaslarının aşırı zayıf olduğunu söyledi. Onun için de bir arayışa girdim. Bu arayış içerisinde de hemsball ile tanıştım. İlk başta el kaslarını geliştirmek için başladık yani. Bir saniye bile salonda durmuyordu. Durdurmamız o kadar imkansızdı ki, 2-3 ay sadece bir dakika bile olsun o tablada durmasını çalıştık. Fakat hemsball bir yıl içerisinde bize çok şey kattı. Hemsball sayesinde Burak'ın el kasları gelişip yazı yazmaya başladı, göz teması arttı, öfke nöbetleri azaldı ve yavaş yavaş hayatın içinde sosyalleşmeye başladı. Bu dengeyi sağlayabilmek için uğraşırken, hemsball bizim hayatımıza sihirli bir değnek gibi dokundu. Gerçekten bunu bilimsel olarak ben hayatımda yaşadım. 5 yıl içerisinde çok güzel ilerlemeler kaydettik. Otizmde iğneyle kuyu kazar gibisinizdir. Bu kuyuyu biz hemsball ile birlikte kepçeyle kazdık. O kadar hızlı ilerledik ki, inanılmaz noktalara geldik" dedi. - AYDIN