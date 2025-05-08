DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

İmamoğlu'nun X hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi
Rekabet Kurumu ünlü süt firmalarına yönelik soruşturma başlattı

Türkiye'nin ünlü süt firmalarına soruşturma!

Otizmli Buğra'nın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Otizmli Buğra'nın Askerlik Hayali Gerçek Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hamza Aydoğdu'nun destekleriyle otizmli Buğra İbrahim Yalçın, bir günlüğüne askerlik yaparak hayalini gerçekleştirdi. Askeri üniforma giymenin mutluluğunu yaşayan Buğra, ailesinin gurur kaynağı oldu.

Otizmli Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayali gerçeğe dönüştü.

Vali Hamza Aydoğdu'nun bir okul ziyaretinde Elif Büşra Yalçın'ın otizmli olan abisi Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayalini gerçekleştirmek için Validen istekte bulunması üzerine otizmli Buğra İbrahim Yalçın Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatıyla bir günlüğüne asker oldu.

Askeri üniforma giydirilen Buğra'ya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda temel askeri eğitim ve faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Komutanlar ve askerler eşliğinde birliğe katılan genç, hayalini kurduğu askerlik atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Buğra'nın mutluluğu gözlerinden okunurken ailesi de bu özel anlara tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Elif Büşra Yalçın, kendisinin isteği üzerine abisinin asker olmasını sağlayan Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ederken, anneleri ise "Bir oğlum zaten askerdi. Diğer oğlum da bugün asker oldu. Çok gururluyum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.