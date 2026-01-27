Haberler

Otellerde yangın güvenliğinde yeni dönem: "İtfaiye raporu olmayan tesisin faaliyeti durdurulacak"

Otellerde yangın güvenliğinde yeni dönem: 'İtfaiye raporu olmayan tesisin faaliyeti durdurulacak'
Güncelleme:
Konaklama tesislerinde yangın güvenliğine ilişkin denetimlerde yeni yaptırım dönemi başladı.

Konaklama tesislerinde yangın güvenliğine ilişkin denetimlerde yeni yaptırım dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, yangın uygunluğunu gösteren itfaiye raporunu denetimde ibraz edemeyen tesislerin faaliyeti durdurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren ve Karar Sayısı: 10852 olarak yayımlanan düzenleme kapsamında, itfaiye raporu alınması gereken konaklama tesisleri yetkili idarelerce denetlenecek. Denetimlerde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e uygun itfaiye raporu sunulamaması halinde işletmeler 31 Mayıs 2026 tarihine kadar derhal faaliyetten men edilecek.

Sektör temsilcilerinden Telcom A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Osman Yücel ise düzenlemenin yangın güvenliği konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Yücel, yeni yaptırımlarla birlikte tesislerin teknik donanım ve belgelendirme süreçlerini hızlandırmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade ederek, yangın güvenliğinin hem misafir güvenliği hem de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Düzenlemede, geçici süre tanınan tesislerde bu sürenin yalnızca itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için yapılacak imalat ve tadilat eksikliklerinin giderilmesine yönelik olduğu vurgulandı. Bu süreçte işletmelerin faaliyetine izin verilmeyeceği belirtilirken, sürenin sonunda raporu ibraz edemeyen tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile kapatma yaptırımı uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye Seyahat Acenteları Birliği'nin (TÜRSAB) yayımladığı bilgilendirmede, seyahat acentelarını uyararak rezervasyon yapılan konaklama tesislerinin yangın güvenliği mevzuatına uygunluğunun takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
