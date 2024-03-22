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ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart'ta

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak. Hafta sonu yapılacak olan sınavda Düzce Nüfus Müdürlüğü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.

ÖSYM başkanlığı tarafından 24 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hafta sonu yapılacak. Sınava katılacak adaylardan TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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