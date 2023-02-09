ÖSYM'den deprem bölgelerine yardım

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından toplanan yardım malzemelerini taşıyan araçlar, deprem bölgelerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından toplanan yardım malzemelerini taşıyan araçlar, deprem bölgelerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açılamada, ÖSYM personelinin bağışları ile 3 büyük jeneratör ve temel ihtiyaç maddeleri temin edildiğini, bu malzemelerle birlikte 21 kişilik ekibin deprem bölgesine hareket ettiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli birçok ili etkileyen depremler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirten Başkan Ersoy, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

ÖSYM Başkanlığı olarak sadece ayni değil, nakdi yardımlarla da depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yardımlarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz ve vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Zor günlerde ortaya koyduğu dayanışma ile millet olma şuurunu en güçlü şekilde sergileyen vatandaşlarımız ve devletimiz, bu felaketin de yaralarını saracak güçtedir. Devletimizin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarımız gibi ÖSYM Başkanlığı ve mensupları da beraberce bu yükü omuzlamak ve yeniden ayağa kalkmak için bütün imkanları ile adeta seferber olmuştur."