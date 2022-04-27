Osmanlı geleneğini Ramazan'da da yaşatıyor

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Osmanlı'dan kalma 'Askıda yemek' geleneği, Ramazan ayında da yaşatılıyor. Yaklaşık 50 yıldır 'Askıda iftar' geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün 180 kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Yıllardır yardımsever vatandaşların katkısıyla Kütahya'da Ulu Cami çevresindeki yoksullara sıcak yemek ikramı yapan Himmet Çakubay, bu Ramazan'da da yemek vermeye devam ediyor. Çok sayıda hayırsever olduğunu söyleyen Himmet Çakubay, kayıtlarını tutmuş olduğu defteri göstererek bu Ramazan hiç boş gününün olmadığını söyledi.

Babasından kalma dükkanda 1975 yılından bu yana devam eden askıda yemek geleneğini yaşatmaya çalıştığını belirten Himmet Çakubay, iftarda yoksullara 4 çeşit yemek yaparak ikram ettiğini söyledi. Çakubay, "Burası babamdan kalma bir dükkan, 1975'den buyana işlettiğimiz bu dükkanda hürriyet caddesinde bulunan toptancılar destek veriyordu, o zamanda destekte azdı şimdi hayırsever vatandaşlarda çoğaldı. Kimisi yarım veriyor iki kişiyi birleştiriyoruz. Kimisi ise tek başına veriyor. Elimde bir defter var, hayırseverlerin verdiklerini oraya yazıyorum ve sadece ben ulaşıyorum. Ayrıca yapmış olduğumuz bu iş karşılıklı güvene de dayalı. 50 yıldır burada alan el ile veren eli buluşturuyoruz. Geleneksel oldu artık bu iş" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel