Osmaniyeliler Yeni Stadyumda Seyirci Kapasitesinin Artırılmasını İstiyor

Osmaniyeliler Yeni Stadyumda Seyirci Kapasitesinin Artırılmasını İstiyor
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Osmaniyeliler Yeni Stadyumda Seyirci Kapasitesinin Artırılmasını İstiyor
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6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü için yıkılan Osmaniye Şehir Stadyumu'nun yerine yapılacak stadyumun kapasitesinin artırılması isteniyor. Osmaniye Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği Başkanı Bilgin Gürbüz, "Stadımız 60 yıllıktı. Geçen günlerde yıkıldı ama şu anda mevcut stadımızın projesini biz kabul etmiyoruz. Cumhur İttifakı'nın şehri olarak, şehitler diyarı olarak biz modern stadı fazlasıyla hak ediyoruz" dedi.

Haber: Burhan Demircioğlu

Kaynak: ANKA / Yerel
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