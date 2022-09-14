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Osmaniyeli Vatandaş: "İki Tane Kara Zeytinle Kahvaltı Yaptığımı Bilirim"

Yerel Haberler

Osmaniye'de İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu ile konuşan kadın vatandaş, "Torpil ile milletvekillerinin kanallarıyla bizi süründürmesinler. Benim adam çalışmasın ben açlıktan ölürüm. Ben çok aç kaldım iki tane kara zeytin ile kahvaltı yaptığımı bilirim" dedi.

Osmaniye'de İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu ile konuşan kadın vatandaş, "Torpil ile milletvekillerinin kanallarıyla bizi süründürmesinler. Benim adam çalışmasın ben açlıktan ölürüm. Ben çok aç kaldım iki tane kara zeytin ile kahvaltı yaptığımı bilirim" dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlar ekonomik olarak zorlandıklarını belirtti. Yolda milletvekilinin önünü kesen bir vatandaş şunları söyledi:

"BU 4 KİŞİ NE YİYİP NE İÇSİN"

"Torpil ile milletvekillerinin kanallarıyla bizi süründürmesinler. Benim adam çalışmasın ben açlıktan ölürüm. Ben çok aç kaldım iki tane kara zeytin ile kahvaltı yaptığımı bilirim. Halen daha da sıkıyorum. Allah rızası için şu darı ekenlere fıstık ekenlere Allah rızası için baksınlar. Adam ekiyor ama daha petrole bile veremedi. Üç tane çocuk okutuyorum. 60 bin lira su borcu, 30 bin lira gübre borcumuz var. Bu dört kişi ne yesin ne içsin."

Başka bir esnaf gazi olduğunu belirterek, "Memleket bitmiş halde. Yeni yüzler yeni gözler istiyoruz. Oyumu zaten değiştireceğim. Devlet bana yanlış yaptı. Ben uzman çavuştum, çatışmada yaralandım ve beni ihraç ettiler yaralanmadan dolayı. Çatışmada üs bölgesinde 4 kişi kurtardım. Buna rağmen beni ihraç edip attılar. Şu anda mahkemeliğim" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Milletvekili İYİ Parti Osmaniye Adana Yerel Haberler

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