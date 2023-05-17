Osmaniyeli Vatandaş: 'Annem Eklem Hastası. İki İlacın Maliyeti Bize 2 Bin 978 Lira. Bir Emekli Bir İlaca Bu Kadar Para Verirse Bu Emekli Nasıl...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Serkan Kale, "Annemde eklem rahatsızlığı var. İki ilacın toplam maliyeti bize 2 bin 978 lira. Bir emekli bir ilaca bu kadar para verirse bu emekli nasıl geçinsin" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Serkan Kale, "Annemde eklem rahatsızlığı var. İki ilacın toplam maliyeti bize 2 bin 978 lira. Bir emekli bir ilaca bu kadar para verirse bu emekli nasıl geçinsin" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Serkan Kale, ortopedik rahatsızlığı olan annesinin kullandığı ilacın SGK kapsamında olmadığı için ilacı kendilerinin almak zorunda kaldığını söyledi. İki ilaç için 2 bin 978 lira ödemek zorunda kaldığını söyleyen Kale, duruma tepki gösterdi. Kale, "Emekli babamın üzerinden anneme ilaçları aldım fakat bunu devlet ödeme kapsamına almamış. Annem de eklem rahatsızlığı var. Bu iki ilacın toplam maliyeti bize 2 bin 900 lira. Bir emekli bir ilaca bu kadar para verirse bu emekli nasıl geçinsin" dedi.

Eczacı Mustafa Olcar ise, "Diz içi enjeksiyonumuz, hastalarımız bunları diz içerisindeki sıvı kaybı için kullanıyor. Devlet ödeme kapsamında değil. Fiyatı bin 489 TL'dir. Devlette herhangi bir şekilde bunun ödemesini üstlenmiyor. Bu grup ilaçların ödemesi üstlenilmiyor" diye konuştu.