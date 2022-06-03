Osmaniyeli Lise Öğrencileri Benzinle Sudan Ürettikleri Gazı Yakıp Isıtma Sistemi Yaptı - Haberler

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, benzin ve sudan elde ettikleri yanıcı gazla ısıtma projesi hazırladı. 11. Sınıf öğrencisi Melihşah Konaklı, "Projemiz çevre dostu ısıtma projesidir. Amacımız, doğal gaza göre daha ekonomik olması" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda projelerini tanıtan tesisat bölümünden 6 öğrenci, 1 yıllık çalışma ile yaptıkları projeyi sergiledi. Proje hakkında bilgi veren Melihşah Konaklı, şöyle dedi:

"Bizim buradaki projemiz çevre dostu ısınma projesidir. Biz burada benzin ile sudan bütan gaz elde ediyoruz ve o gazı yakarak kaynayan suyla kalorifer sistemini ve diğer yerden ısıtma sistemini ısıtıyoruz. Bizim buradaki amacımız doğal gaza göre daha ekonomik olması. Ekonomik olduğu gibi daha çevre dostu, toksik madde salınımı yapmayan, zararlı bir salınım yapmayandır.

"YERDEN SOĞUTMA SİSTEMİ DE YAPACAĞIZ"

Burada ısıtmayı yapıyoruz,15 dakika kısa sürede suyu kaynatıyor. Şimdi 500 mililitre benzinle 30 adet mutfak tüpünü doldurabilmekteyiz. Burada saatte 50 milim tüketmektedir benzinden, orada zaten benzinin buharını kullanmaktayız oradan bütan gazı ürettik. Yani yerden ısıtmayı kolay daha çabuk sağlayabiliriz burada. Alev açığı yüksek basınçla geldiği için çok kısa sürede kaynatmakta oluyor. Gelecek senede yerden soğutma sistemini yapmayı planlıyoruz."

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Melihşah Konaklı

ANKA / Yerel