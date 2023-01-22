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Osmaniyeli Lastik Satıcısı: Kuraklık, Satışlarımızı Yüzde 75 Düşürdü

Yerel Haberler

Ülke çapında yaşanan kuraklık, Osmaniye’de kış lastiği satışını olumsuz etkiledi. Osmaniyeli lastik bayisi Ali Demir, "Kış lastiği satışlarımızı, havanın kurak gitmesi, yaz havası gibi bir mevsim yaşamamız müthiş bir şekilde etkiledi. Yani kış lastiği satışımız, her yıla göre yüzde 75 falan daha az” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Ülke çapında yaşanan kuraklık, Osmaniye'de kış lastiği satışını olumsuz etkiledi. Osmaniyeli lastik bayisi Ali Demir, "Kış lastiği satışlarımızı, havanın kurak gitmesi, yaz havası gibi bir mevsim yaşamamız müthiş bir şekilde etkiledi. Yani kış lastiği satışımız, her yıla göre yüzde 75 falan daha az" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kuraklıktan nasibini alan Osmaniye'de bu günlerde gündüz sıcaklıkları 18, gece sıcaklıkları ise 7 derece civarında ölçülüyor.

Osmaniye'de yıllardır lastik satan Ali Demir, bu yıl kuraklık nedeniyle kış lastiği satışı ve lastik kiralama işlerinin düştüğünü söyledi. Yağmur ve kar yağmamasının kendilerini de olumsuz etkilendiğini belirten Ali Demir, şöyle konuştu:

"KURAKLIK, SATIŞLARI YÜZDE 75 DÜŞÜRDÜ"

"35 yıllık esnaflık hayatım var, 20-25 yıldır da bu lastik ve jant işleri ile uğraşıyorum. Kış lastiği satışlarımızı, havanın kurak gitmesi, yaz havası gibi bir mevsim yaşamamız, müthiş bir şekilde etkiledi. Yani kış lastiği satışımız, her yıla göre yüzde 75 falan daha az. Yüzde 25 satıyoruz, o şekilde. Yağmurun yağmaması, kar olmaması büyük etkiledi. Bizim hizmetlerimizden birisi de kış lastiğini, bir haftalık, 10 günlük, 'Ben, oğlumun yanına gideceğim', 'Ben, işte bir imtihana gideceğim, Ankara'ya veya Kayseri'ye' gibi talepler için kiralık kış lastiklerimiz de var bizim aynı zamanda. O da olmuyor şu anda, etkilendi."

Kaynak: ANKA / Yerel

Ali Demir Osmaniye Türkiye Yerel Haberler

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