Osmaniyeli Çiftçi: "Böyle Giderse Atalarımız Gibi Atla, Eşekle, Öküzle, Kara Sabanla Çiftçilik Yapmaya Döneceğiz " - Haberler

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de akaryakıta üst üste gelen zamlara vatandaşlar tepki gösterdi. Çiftçi Suat Apbak "Böyle giderse artık traktörle çiftçilik yapamayacağız. Atalarımız gibi atla, eşekle, öküzle, kara sabanla çiftçilik yapmaya döneceğiz, başka kurtuluşumuz kalmadı. Tarlalarımızı yakıtsız sürmeye çalışacağız artık, bittik" dedi. Nakliyeci Bekir Pektaş, "Hükümete de yazıklar olsun, verdiğim oya da yazıklar olsun. Daha tövbe, şu elim kırılsın" diye konuştu.

Vatandaşlar, artan akaryakıt fiyatlarına tepkili. Osmaniye Kadirli'de çiftçilik yapan Suat Apbak, şöyle konuştu:

"Yolda benzinimiz bitti, sadece bunu alabiliyoruz artık yarım litrelik benzini koyabiliyoruz. Çiftçiliği bitirdiler. Karşı tarla benim görebilirsiniz. Traktörümüze binemiyoruz, arabamıza binemiyoruz. Maalesef çok perişanız. Böyle giderse artık traktörle çiftçilik yapamayacağız. Atalarımız gibi atla, eşekle, öküzle, kara sabanla çiftçilik yapmaya döneceğiz, başka kurtuluşumuz kalmadı. Tarlalarımızı yakıtsız sürmeye çalışacağız, artık bittik. Ekmeğimiz kalmadı, elimizdeki ekmeğimiz uçtu gitti" dedi.

"VERDİĞİM OYA DA HÜKÜMETE DE YAZIKLAR OLSUN"

Nakliye işi yapan Bekir Pektaş ise "Allah bu ne ya! Adana'ya 200 lirayla mazotla giderken şimdi 900 lirayla gidiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tuvalete bile gidemez olduk yani tuvalete bile. Ne diyeyim ki yazıklar olsun! yazıklar olsun! Hükümete de yazıklar olsun, verdiğim oya da yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum arkadaş. Daha tövbeler tövbesi, daha tövbe tövbe. Şu elim var ya buradan kesilsin. Kırılsın kırılsın, lanet olsun lanet" diye konuştu.

Akaryakıt almaya gelen bir vatandaş "Kardeş olduk zamlarla, başka yapacak bir şey yok. Yatıyoruz kalkıyoruz beraber hiç değişen bir şey yok" diye tepki gösterdi.

Hayvancılık yapan karı-koca, "Bir çiftlik dolusu malımız vardı, sata sata kaç tane kalmış gelsin görsün. Böyle devam ederse malı da satacağız tarlayı da satacağız. Görecek gününü. Sandıkta gerekeni yapacağız, halk elbette sandıkta gömecek yani" dedi.

"ARTIK TARLAYI TRAKTÖRLE DEĞİL YAYA GEZİYORUZ"

Artık tarlayı yaya gezdiğini söyleyen bir çiftçi "Bir depo mazotumuz 3 bin liraya doluyor bizim ve ikindi bitiyor bu mazot. Parada yetiştiremiyoruz, paramızda kalmadı. Artık traktörle tarla gezmeyi bıraktık, yayan gezmeye başladık" diye konuştu.

Hayvan tüccarlığı yapan bir vatandaş, "Her gün zam geliyor, gelmediği gün yok. Şu an zam zam başka bir şey yok. Çiftçi perişan, hayvancı perişan, esnaf perişan herkes perişan yani" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Akaryakıt istasyonu detay

Benzini bitmiş bir motosiklet

Suat Apbak

Bekir Pektaş

Bir vatandaş

Karı-koca eşler

Bir vatandaş

Bir vatandaş

ANKA / Yerel