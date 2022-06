Osmaniyeli Besici: Bu Sene Kurbanlık Satışlarımız Azaldı, Yüzde 30 Aşağı Düştü - Haberler

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Ekonomik kriz, bu yıl kurbanlık satışlarını da olumsuz etkiledi. Osmaniye'de kurbanlık satan Özdal Gönül, "Bu sene satışlarımız azaldı. Malum ekonomi iyice yükselince herkes alma güçlüğü çekiyor. Geçen sene 300 malım vardı, tam bir ay vardı kurbana, 150 tane mal sattım. Şimdi ise 60 tane mal sattım. Bu ne demektir; yüzde 30 aşağı düştü. 15O tane satmak varken ben şu an 60 tane sattım" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmışken kurbanlık almak için besicilerin yolunu tutan Osmaniyeli vatandaşlar, artan maliyetler nedeniyle yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, kurbanlık satışlarına olumsuz yansıyor. Özellikle asgari ücretli vatandaşlar, neredeyse bir aylık maaşına denk gelen kurban fiyatları karşısında sıkı pazarlıkla daha ucuza alışveriş yapmak için mücadele ediyor.

Kurban ticaretinin geçen yıla göre yüzde 30 düştüğünü söyleyen Osmaniyeli besici Özdal Gönül, "Yıllardan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Ata, dede mesleği; devamlı bunun içindeyim. Şu an için kurbanlık besledik, kurbanlık satışlarında zorlanıyoruz. Geçen yemi 130 liraya aldık, şu an ise 340 lira. Dün almaya gittim, 340 lira çuvalı. Asgari ücretliler geliyor, '4 (bin) liraya 5 (bin) liraya fabrikada çalışıyoruz' diyor, adam almakta güçlük çekiyor. Satışta zorlanıyoruz. Yem bize pahalı geldiği için maliyeti yükseliyor, yükselince biz de yüksek fiyata vermek zorunda kalıyoruz. Müşterilerimizde geliyor, malların fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyor. Ortamı da görüyorsunuz, yine de en ucuz, kalan mal. Ama millet güçlük çekiyor almakta" dedi.

"BU YIL SATIŞLAR AZALDI"

Özdal Gönül, şunları söyledi:

"Adamın evi kira, adam bin lira kira veriyor. Çor çocuğa harçlık veriyor. Şu yok, bu yok; her şey bayağı sıkıntılı. Adam 4 milyarı kurbana mı versin, evinin kirasına mı versin, elektriğine mi versin, suyuna mı versin? Yani buna gereken yapılsın. Bu sene satışlarımız azaldı. Malum ekonomi iyice yükselince herkes alma güçlüğü çekiyor. 300 tane malım vardı geçen sene. 300 malım vardı, tam bir ay vardı kurbana, 150 tane mal sattım. Şimdi ise 60 tane mal sattım. Bu ne demektir; yüzde 30 aşağı düştü. 15O tane satmak varken ben şu an 60 tane sattım."

"HER ŞEY ALDI BAŞINI GİTTİ "

Bir başka besici ise "Eskiden beri biz bu işi yaparız. Bundan 10 yıl öncesi bir baba, bu işi yapan insan, bir sürü çocuğunu geçindirebiliyordu. 10 tane, 8 tane, 7 tane çocuğa bakabiliyordu. Ama şu an bunun arkasına 10 tane adam koysun, o zamanki bir adamın yaptığı işi yapamıyor şu an. Her şey aldı başını gitti, güç yetmez oldu" diye konuştu.

