Osmaniye yerel haberleri... Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığının 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarına karşı vatandaşları duyarlı hale getirmek için başlattığı ve 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganı ile Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, Vali Yardımcısı Vekili Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atilla Yeşilbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve öğrenciler katıldı.

Trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün öğrencilerimizle birlikte "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" mottosuyla yayalar kırmızı çizgimizdir diyoruz. Yayalarımıza öncelik vermemiz gerekli. Trafik kurallarına uymanın, hayati anlamda önemli olduğunu ve kazaları azalttığını biliyoruz. Bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürücülerimize mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini, emniyet kemerlerini takmalarını, yayalara öncelik vermelerini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi. - OSMANİYE