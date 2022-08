Osmaniye yerel haberi: Osmaniyeli Çiftçiden Mısır Taban Fiyatının Açıklanmamasına Şiirli Tepki

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye Kadirlili çiftçiler, mısır taban fiyatlarının açıklanmamasına tepki gösterdi. Şiir yazarak tepkisini dile getiren Muhammer Demir, "Şiir nasıl yazmam ki. Hava bulutlandığında ben şiire başlıyorum, çünkü yağmur geliyor ne yapacağım? Tüm çiftçiler şair oldu" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mısır taban fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren çiftçiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"ESNAFLAR DA TEDİRGİN BİZ DE TEDİRGİNİZ"

Çiftçi Paşa Çiçekli, "Şu an mısır aslında fiyatlarının açıklanması gerekirken açıklanmadığından dolayı şu an esnaflar da tedirgin biz de tedirginiz. Mahsullerimizi dökecek olduğumuz kurumlar da vardı, mesela şu an dökeceğiz diyoruz fiyat oturmadığı için fiyat açıklanmadığı için adamlar şu an bizi hiç kale almıyorlar gibi bir durumlar var. Şu an bizim zaten girdilerimiz, gübre fiyatları mazot fiyatları çok yüksek girdilerle maliyet ettik. Sıkıntılı bir durum var, fiyatların açıklanmasını en kısa zamanda istiyoruz. Biz mısırların en aşağı en kötü bantta 7 bin 7 bin 200 (tonu) olmasını bekliyoruz.

"GEÇEN SENE BİN LİRAYA, BİN 500 TUTTUĞUMUZ TARLALAR ŞU AN 2 BİN, 2 BİN 500 LİRA"

Şu girdilerle, bu maliyetlerle, bu su parasıyla, bu gübre maliyetleriyle, zehir maliyetleriyle, tarla kiralarıyla. Yani kiracılar da şimdi yüksek bir umutla bekliyorlar tarla kiralarını, her şey iki katı oldu diyor. Geçen sene bin liraya, bin 500 tuttuğumuz tarlalar şu an 2 bin, 2 bin 500 lira rakam istiyorlar yani hepsi iki katı olmuş, iki katı olunca da sıkıntılı şu an. Üretimde de biz de biraz da geri durmak istiyoruz açıkçası ama şu anki durumda da bayağı rahatsızım. Bir karış yer bırakmayın diyorlar, bir karış sulanmadık yer kalmasın diyorlar, her türlü kurumlara tebligatları veriyorlar ama ekildikten sonra da şu durumda fiyat açıklanmıyor. Şu duruma gelinmiş mısır hasadı başlamış şu an çiftçi neye satacağını bilmiyor yani ürününü neye satacağını bilmiyor" dedi.

"TÜM ÇİFTÇİLER ŞAİR OLDU"

Muhammer Demir adlı çiftçi ise şöyle konuştu:

"Fiyatlar açıklanmadı bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Mazot borcumuz var, işçiye borcumuz var, tohum borcumuz var, gübre borcumuz var yani bir an önce bunun açıklanmasını istiyoruz. Böyle çok perişan kaldık, durum ortada. Biçer tarlaya dayanmış, ortada fiyat yok. Benim bunu kaldırıp dökecek yerim de yok, depom da yok. Yağmur yağarsa ne yapacağım ben? Perişan durumdayız, bir an önce açıklanmasını istiyoruz."

Fiyatlar açıklanmadığı için şiir yazdığını belirten Demir, "Hava bulutlandığında ben şiire başlıyorum, çünkü yağmur geliyor ne yapacağım? Tüm çiftçiler şair oldu" dedi. Demir, yazdığı şu şiiri okudu:

"Mazotu gübreyi döktük tarlaya/ Fiyat açıklanmadı kaldık arada/ Alacaklılar bekliyor hep bütün sırada/ Biz kaldık böyle ortada."

"SU SORUNU YAŞADIM"

Çiftçi Mehmet Kanmaz da şunları söyledi:

"Sezonun ilk biçimini ben yapıyorum. Biçim yapmamın sebebi de sulama sorunu yaşamamız. Sulama birliği 4. sularımızı 25 gün içerisinde verdi 3. su ile 4. su arasında, bu da tarlanın daha erken hasada gelmesine neden oldu, bu da verim kaybı demek. Rekolte kaybı 100 kilo 150 kilodan aşağı değil dönüme. İkinci sorunumuzda fiyatın açıklanması, bütün çiftçiler fiyatın bir şekilde belirlenmesini bekliyor. Şu an için normal verimler 1300 -1400 kilogram civarında bir verim alıyoruz ama beklentiler tabii 1500-1600 kilogram civarında olması yönündeydi. Yaptığımız çalışmalar, attığımız gübre, sulamada yaptığımız masraflar, sürüm masraflarında 1400 kilogram ve üstünü almamız gerekiyor" diye konuştu.

