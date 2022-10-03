Osmaniye yerel haberi... Mersin Büyükşehir'den Sağlık ve Osmaniye Mahalleleri'nde Altyapı Yenileme Çalışması

Gelen Osmaniye haberlerine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Toroslar İlçesi’ne bağlı Sağlık ve Osmaniye Mahalleri'ni kapsayan içme suyu, kanalizasyon deplasesi ve yağmursuyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelere yeni yağmursuyu hattı kazandırılırken, eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hatları da yenilenecek. Böylece hem olası sel taşkınlarının, hem de kayıp-kaçağın önüne geçilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Toroslar İlçesi'ne bağlı Sağlık ve Osmaniye Mahalleri'ni kapsayan içme suyu, kanalizasyon deplasesi ve yağmursuyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelere yeni yağmursuyu hattı kazandırılırken, eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hatları da yenilenecek. Böylece hem olası sel taşkınlarının, hem de kayıp-kaçağın önüne geçilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar İlçesi'ne bağlı Sağlık ve Osmaniye Mahalleleri yağmursuyu hattı ile içme suyu ve kanalizasyon deplase hattı yapım işine başladı.

Toroslar İlçesi'nde bulunan Sağlık ve Osmaniye Mahallelerinde yağmursuyu drenaj problemi yaşanıyordu. Bunun üzerine kısa sürede çalışmalarını başlatan MESKİ, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçecek. Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi sayesinde kayıp-kaçak oranları düşürülerek, su tasarrufuna katkı sunulacak. MESKİ'nin kapsamlı çalışmalarıyla eskiyen kanalizasyon hatları da yenilenecek.

MESKİ'nin sözleşme bedeli 11 milyon 65 bin lira olan yapım işi kapsamında; 2 bin 91 metre betonarme boruyla yağmursuyu hattı, 1731 metre çeşitli çaplarda HDPE esaslı koruge boru ile kanalizasyon hattı deplasesi, 525 metre koruge boru ile ızgara bağlantısı, 240 metre HDPE esaslı koruge boruyla parsel bağlantısı ve 1019 metre içme suyu deplase hattı yapılması planlanıyor.