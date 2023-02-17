Osmaniye'ye konteyner kent kuruluyor

Osmaniye'de, AFAD ve TOKİ ortaklığıyla 122 bin metrekare alana konteyner kent kurulumu için çalışmalar devam ediyor.

Osmaniye'de, AFAD ve TOKİ ortaklığıyla 122 bin metrekare alana konteyner kent kurulumu için çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de, belediye iş birliğinde ve AFAD ile TOKİ ortaklığında konteyner kent kuruluyor. Çalışmalar çerçevesinde Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki Karaçay Deresi kenarında, 122 bin metrekare alanda tasfiye işlemleri yapılıyor. Zemin düzenleme işlemleri sonrası alana, bin 370 konteyner yerleştirilecek. Depremzedelerin tuvalet ve banyo ihtiyaçları için getirilen seyyar yapılar da konteyner kent içerisinde yer alacak. - OSMANİYE