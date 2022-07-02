Osmaniye Valiliği: "Dün Akşam Firar Eden Suriyelilerin Tamamı Yakalandı"

ERHAN ÖZMEN

Osmaniye'nin merkez ilçesine bağlı Cevdetiye beldesinde dün gece Geçici Barınma Merkezinde bulunan 35 göçmenin firar etmesi ve daha sonra yakalanması ile ilgili olarak Osmaniye Valiliği'nden, "Valimiz Erdinç Yılmaz, dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamının yakalandığını, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde Afganların bulunmadığını sadece Suriyelilerin olduğunu söyledi" açıklaması yapıldı. Vali Erdinç Yılmaz, "Olayı saptıranlar, yalan haber yapanlar ve bizi yalancılıkla suçlayanlarla ilgili yasal hakkımızı kullanacağız… Devletin Valisi yalan söylemez" dedi.

Osmaniye'nin merkez ilçesine bağlı Cevdetiye beldesinde 1 Temmuz saat 22: 00 civarında 'Geçici Barınma Merkezinde' bulunan göçmenlerden 35'i, kampta çıkan olaylar sonrasında kampın tel örgülerini keserek kaçtı. Bunun üzerine, kamp alanının çevresinde yaşayan Osmaniyeliler; kamptan kaçan göçmenlere müdahale etme girişiminde bulundu, gece boyunca zaman zaman vatandaşla jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

"35 YABANCI TELLERİ ATLAYARAK FİRAR ETTİ"

Osmaniye Valiliği, dün gece yaşanan olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Haziran ayı itibariyle ülkemiz genelinde yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezlerinde alınması uygulamasına başlanmıştır. Bu minvalde Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde bulunan bir grup yabancı bu akşam saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve Jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır. Olayın ilk anında 35 yabancı telleri atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta, kamptan firar eden 24 şahıs yakalanmış, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Geçici Barınma Merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"KAMPTA AFGAN YOK. FİRAR EDENLERİN TAMAMI YAKALANDI"

Osmaniye Valiliği; firar eden göçmenlere ilişkin bugün öğlen saatlerinde bir açıklama daha yaptı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunduklarına dair Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Jandarma Alay Komutanı'nın da yer aldığı fotoğraf şu açıklama ile yayınladı:

"Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde incelemelerde bulunan Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamının yakalandığını, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde Afganların bulunmadığını sadece Suriyelilerin olduğunu söyledi."

"DEVLETİN VALİSİ YALAN SÖYLEMEZ"

Vali Erdinç Yılmaz da valilik açıklamasını alıntılayarak bugün şu mesajı paylaştı:

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Olayı saptıranlar, yalan haber yapanlar ve bizi yalancılıkla suçlayanlarla ilgili yasal hakkımızı kullanacağız. Böyle bir mecburiyetim olmadığına göre; evet çok net Devletin Valisi yalan söylemez."

ANKA / Yerel