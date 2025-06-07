Osmaniye Sıcaklarından Kaçış: Vatandaşlar Zorkun Yaylası'na Akın Etti

Kurban Bayramı tatilinde Osmaniye'nin sıcağından kaçan vatandaşlar soluğu Zorkun Yaylası'nda aldı.

Türkiye'nin en büyük yaylalarından olan ve bölge illerinden gelen vatandaşlarla birlikte yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Zorkun Yaylası, Kurban Bayramı'nda Osmaniye'nin sıcağından kaçan vatandaşların ilk durağı oldu. Kurban vazifesini yerine getiren vatandaşlar sıcaktan kaçmak, serin bir havada Kurban Bayramı tatilini geçirmek ve mangal yapmak için yayla evlerine gelerek tatilin tadını çıkardı.

Osmaniye sıcağından kaçmak ve Kurban Bayramı'nın ilk mangalını soğuk havada yapmak istediği söyleyen Süleyman Özdil, "Bugün Osmaniye'nin hava sıcaklığı 33-35 derece civarındaydı sabah kurbanımı aldım Zorkun Yaylası, Olukbaşı mevkisine geldim burada kestim parçaladım, komşularıma da gereken paylarını verdim. Kendime de bir pay ayırdım, kebabımı pişiriyorum" dedi. - OSMANİYE