Pazar Esnafı: "Bize Refah Ancak Mezarda Olur, Ancak Orada Rahat Ederiz"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de semt pazarındaki esnaf, "Bize refah ancak mezarda olur. Ölürsün orada rahatlarsın başka türlü olmaz. Mallarımızı alıyoruz satamıyoruz. Verdikleri emekli maaşı 17 bin lira. Yaşım 62 olmuş çalışmak zorunda mıyım? Benim şu anda evimde oturmam, lazım gezmem lazım ama ben sabahın beşinde uyanıyorum pazara geliyorum" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, memleketi Osmaniyede semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Sebze satan pazar esnafı, "Burası Cuma pazarı. Sabah bu domatesler 50 lira şuanda akşam vakti 30 liraya veriyorum. Bu insanlar neden buraya akşam geliyor. Ucuz veriyorum diye. Durumu iyi olsa sabah saatlerinde gelir güzelinden iyisinden seçer alır gider. Ben dürüst bir adamım. Sabah 50 liraydı bu domates şuanda 30 lira. Pazarın nabzı budu" dedi.

"15 bin lira kendileri geçinsinlerde görelim bakalım"

Pazar alışverişi yapan bir vatandaş ise şunları söyledi:

"İktidara söyleyecek bir söz yok ki kalmadı ki. 5 kişi yaşıyoruz bir evde. Düşünün nasıl olabilir. Bir emekli maaşı ile nasıl olabilir? Söyleyecek çok söz var ama Allah'a havale ediyorum. 15 bin lira kendileri geçinsinlerde görelim bakalım. Ben burda her hafta düzenli alışveriş yapmaya kalksam 3-4 bin liradan aşağı pazardan çıkamam. Her hafta bu şekilde 3 bin lira harcasam ne olur. Ne yiyeceğim? Elektrik faturası, su faturası... Sadece pazarla iş bitmiyor. İnsanlarla dalga geçiyorlar. Asgari ücrete artış yapılıyor gelen zamlarla gelmedenpara gidiyor. Artık hiçbir şey demiyoruz. Kendilerini Allah'a havale ediyoruz."

Üç cocuk annesi yurttaş ucuz sebze baktığını belirterek, "Bakın 5 liralık 10 liralık sebzeleri alıyoruz. Bu yiyenler bizden üstün mü ama biz yiyemiyoruz. 3 çocuğum var temizliğe gidiyorum. Onun bunun pisliğini temizleyerek kendi geçimimizi sağlamaya çalışıyorum. Kiracıyım. Hayata o kadar kötü. Hiçbir şey ucuzlamıyor" dedi.

"Ben bu yaşta çalışmak zorunda mıyım?"

Bir pazar esnafı da şöyle konuştu: :

"Bize refah ancak mezarda olur. Ölürsün orada rahatlarsın başka türlü olmaz. Mallarımızı alıyoruz satamıyoruz. Verdikleri emekli maaşı 17 bin lira. Bir markete giriyorsun bir sepeti dolduruyorsun 3-5 bin lira. Farzedin ki evim yok kiradayım, ortalama 12-14 bin lira ev kiraları. Bu yaşantı mı? Ben emekliyim ama hala işime devam ediyorum. Ben bu yaşta çalışmak zorunda mıyım? Yaşım 62 olmuş çalışmak zorunda mıyım? Benim şu anda evimde oturmam lazım gezmem lazım ama ben sabahın beşinde uyanıyorum pazara geliyorum. Bu refah mı oluyor? Kimi kandırıyorlar? Ancak mezarda refah buluruz."