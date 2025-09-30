Osmaniye Oto Kurtarıcıları Kantar Zoru Uygulamasına Tepki Gösterdi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de faaliyet gösteren oto kurtarıcılar, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek kantar zorunluluğuna tepki göstermek için şehir merkezinde konvoy düzenledi. Esnaf, uygulamanın mağduriyet yarattığını belirterek kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Karayolları Genel Müdürlüğüce 4 Eylül 2025'te yapılan açıklamada, 1 Kasım 2025'ten itibaren azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramın altında olan kamyonet ve panelvan türü araçların da Karayolları Denetim İstasyonları'nda ağırlık ve boyut kontrolüne tabi tutulacağı duyurulmuştu.

Yeni düzenleme kapsamında oto kurtarıcıların taşıyabilecekleri yük sınırının yetersiz olduğunu söyleyen esnaf, bu durumun işlerini yapamaz hale getirdiğini ifade etti.

Konvoya katılan kurtarıcılar, "700 kilo ile biz bir aracı yükleyemeyiz. Burada mağduriyetimizi dile getirmek için toplandık, yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Bir aracın ortalama ağırlığı bin 500 kilo geliyor. Bizim aracımızın da 2 bin 800 kilo ağırlığı var. Bu haliyle 4 bin kiloyu buluyor. Yasanın dışında kalmak istemiyoruz ama tonaj sınırı yükseltilmeli. Gereğinin yapılmasını büyüklerimizden arz ediyoruz" dedi.