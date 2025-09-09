Osmaniye Oto Galericisi: Araç Satışlarında Durgunluk ve Hurda Teşviki İhtiyacı

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de oto galericilik yapan esnaf Mehmet Akif Kaş, araç satışlarında durgunluk yaşandığını belirterek, hurda teşvik yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kaş, "Son iki yıldır faizlerin yükselmesiyle birlikte araç, yatırım aracı olmaktan çıktı. Altın ve faiz getirisi karşısında araç değer kaybetti. İnsanlar ikinci araç almayı bırakıp tek araçla idare etmeye başladı. Bu faizler düşmediği sürece piyasada ciddi bir düşüş ya da yükseliş beklemiyorum" dedi.

Osmaniye'de yıllardır galericilik yapan esnaf Mehmet Akif Kaş, araç satışlarında durgunluk yaşandığını, hareketlenmesi için faizin düşmesi ve hurda teşvik yasasının bir an önce çıkması gerektiğini belirtti.

Kaş, şöyle konuştu:

"İki yıldan beri araç fiyatları neredeyse stabil durumda. Ufak yükselişler olsa da piyasa durgun. 2020 ile 2022 arasında fiyatlarda ciddi bir artış olmuştu ama o balon söndü. Son iki yıldır faizlerin yükselmesiyle birlikte araç, yatırım aracı olmaktan çıktı. Altın ve faiz getirisi karşısında araç değer kaybetti. İnsanlar ikinci araç almayı bırakıp tek araçla idare etmeye başladı. Bu faizler düşmediği sürece piyasada ciddi bir düşüş ya da yükseliş beklemiyorum."

"Hurda teşviği piyasaya hareket getirir"

Hurda teşvik yasasının sektörde beklenti yarattığını belirten Kaş, "Bir türlü çıkmadığı için vatandaş da kararsız kalıyor. Çıksa piyasaya bir nebze hareket getirir. İnsanlar önünü görür. Sigorta maliyetleri de çok yüksek, bu da alıcıyı zorluyor. Hatta araç devirlerinde bile sorun yaşanıyor. Faiz lobisi düşmediği sürece sektörün canlanacağını zannetmiyorum. Ama hurda indirimi konusunda bir an önce adım atılmalı" diye konuştu.