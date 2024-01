Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümüyle kutlandı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Program; Devlet Bahçeli Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Erdinç Yılmaz tarafından şeref defteri imzaladı. Vali Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda tarihin en zorlu sürecini yaşayan necip milletimiz, Anadolu'nun her karış toprağında, bağımsızlığımızın nişanesi olan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür yaşama ülküsüyle mücadeleler vermiştir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek andığı o yıllar Türk'ü tanımayan sömürgecilerin bu topraklara göz diktiği en buhranlı yıllardır. Tarihte elde ettiğimiz zaferleri sindiremeyen, Türk'ün tokadını hiçbir zaman unutmayan ve bize yar olan bu vatan topraklarına göz diken ve bizi göndermek isteyen emperyalist güçler işgal girişiminde bulunmuş fakat Türk'ün bağımsızlığına, birliğine ve beraberliğine olan düşkünlüğünü unutmuşlardı. İstiklal mücadelemizde Anadolu toprakları titredi ve kendine geldi. Topraklarını düşmana vermek yerine canını vatan toprağına vermeyi yeğleyen aziz milletimiz, şehir şehir ayağa kalkmış ve Kuvayımilliye birlikleriyle bağımsızlık meşalelerini yakmaya başlamış ve dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadele vermiştir. Bağımsızlık meşalesi Anadolu topraklarının her karışında olduğu gibi kahramanlığın diyarı aziz memleketimiz Osmaniye'mizde de yakılmaya başlar. Osmaniyeli Kuvayımilliye birlikleri bu bereketli topraklara düşman postalı değdirmemek için yekvücut olur. Bugün olduğu gibi kadın erkek demeden, küçük büyük demeden her zaman vatan topraklarının savunması için hazır olan Osmaniye 102 yıl önce bugün, büyük bir fedakarlık göstererek düşmanları bu topraklardan ebediyete kadar kovmuştur."

"Toprak bütünlüğümüz uğruna mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise "Yiğit Osmaniyeliler" diyerek başladığı konuşmasında, "Osmaniye'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde, al bayrağımızın gölgesinde, kutlu toprakları bizlere vatan yapan gazi ve şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Kahraman ecdadımız, 102 yıl önce destanlaşan mücadelesiyle, Osmaniye'mizi düşmanlardan temizlemiş, şanlı al bayrağımızı hiç inmemek üzere Cebelibereket semalarına dikmiştir. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda da büyük rol üstenmiş şehrimizin yiğit evlatları, vatan toprakları uğruna büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geri dönmeyi düşünmeden mücadelesinden asla ödün vermemişlerdir. Türk'ün destanlara sığmayan kurtuluş mücadelesini asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Kuvayımilliye ruhuyla ülkemizin her köşesinde birlik beraberlikle düşmanlara nasıl diz çökerttiysek, bugün de aynı ruhla, aynı kararlılıkla Büyük Türk milletini sonsuza dek yaşatacak, toprak bütünlüğümüz uğruna mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Jandarma, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi yaptı

Programın devamında şiirler okundu ardından 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu gösterilerini sergiledi. Osmaniye Belediyesi Mehteran Birliğinin seslendirdiği marşlara protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekipleri tüfekli gösterilerini sundular. Tören, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timinin helikopterle gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" hareketiyle sona erdi. - OSMANİYE