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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çöken binadan bir yaralı çıkartıldı

Yerel Haberler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çöken binadan bir yaralı çıkartıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çöken bir binadan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çöken bir binadan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Sabaha karşı yaşanan depremde, Düziçi ilçesinde de bazı binalar yıkıldı. Yıkılan bir binada ise AFAD ve itfaiye ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaniye İtfaiye AFAD Yerel Haberler

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