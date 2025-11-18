Haberler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 12 yeni deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 12 köy deprem konutunun anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, konutların yüksek standartlarda inşa edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 12 köy deprem konutunun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Osmaniye'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kentte, teslim edilen konutlar hak sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Düziçi ilçesine bağlı Karagedik köyünde 145 metrekarelik 19 ton demir kullanılarak yapılan 12 köy deprem konutlarının anahtarları düzenlenen törenle hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Deprem sonrası yapımına başlanan konutların yüksek standartlarda inşa edildiğini belirten Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bugün Düziçi ilçemizin Karagedik köyünde hemşehrilerimize 12 deprem konutumuzu teslim ettik. Deprem konutlarımız brüt 145 metrekare alana sahip, 19 ton demir kullanılarak yapılmış çok sağlam, ömürlük, standartları çok yüksek konutlar. Konutlarımızı en iyi şekilde, en sağlam şekilde yapıp teslim etme gayreti içindeyiz. Kıymetli hemşehrilerimizin huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde oturmalarını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi - OSMANİYE

