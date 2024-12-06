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Osmaniye Muhtarı, Depremde Kaybolan Fotoğrafların Sahiplerini Arıyor

Osmaniye Muhtarı, Depremde Kaybolan Fotoğrafların Sahiplerini Arıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Esenevler Mahalle Muhtarı Tarık Sesli, enkazdan çıkarılan fotoğrafları sahiplerine ulaştırmak için sosyal medya ve mesaj gruplarını kullanıyor. 396 kişinin hayatını kaybettiği mahallede, muhtar fotoğrafların hem bir anı olduğunu hem de hayatını kaybedenlerin yakınları için önemli olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Esenevler Mahalle Muhtarı Tarık Sesli, enkazdan çıkarılan fotoğrafların sahiplerini arıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Osmaniye'de en çok yıkımın yaşandığı Esenevler Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlık yapan Tarık Sesli, enkazdan çıkarılan fotoğrafların sahiplerini arıyor. Depremlerde 4 büyük binanın yıkıldığı 396 kişinin hayatını kaybettiği mahallede deprem sonrası polis ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan fotoğrafların kendisine teslim edildiğini, bunları sosyal medya hesaplarından ve mesaj gruplarından paylaştığını söyleyen Muhtar Sesli, "Gidenleri geri döndüremeyiz ama bunlar bir anıdır" dedi.

Polis ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan ve kendisine ulaştırılan fotoğrafların sahiplerinin veya hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından fotoğrafların teslim alındığını söyleyen Muhtar Tarık Sesli, "Esenevler Mahallesi'nde çok binamız yıkıldı ama ilk deprem anında yıkılan 4 tane büyük binamız vardı. Orada 396 kadar bir şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin hepsine. Emniyet ekiplerimiz bizlere onlardan kalan fotoğrafları getirdiler. Biz de bunları ofisimizde sergiliyoruz, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık bizleri arayanlar oldu. Benim eniştem, benim yakınım, benim eltim gibi arayıp bizden fotoğrafları istiyorlar. Gelenlere burada fotoğraflarını teslim edeceğiz. Gidenleri geri döndüremeyiz ama bunlar bir anıdır hepsi. İnşallah böyle bir daha felaket yaşamayız" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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