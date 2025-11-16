Osmaniye'li Çocuklardan Transfer Videosu ile Sosyal Medyada Fenomen Olma Yolunda

Osmaniye'de sokak arasında taşlarla kurdukları kalelerde futbol oynayan bir grup çocuk, aralarına yeni katılan arkadaşları için hazırladıkları transfer videosu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Osmaniye'de top oynadıkları sokağın bulunduğu mahallenin adından esinlenerek kendilerine Raufbeyspor ismini veren çocuklar, süper ligdeki büyük kulüplerin çekmiş olduğu transfer videolarında esinlenerek kendi takımlarına transfer videoları çekmeye başladı. Cep telefonuyla çekilen videolarda, mahalle takımına yeni katılan arkadaşlarının transferlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdular. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenen ve paylaşılan video, bölge halkının da yüzünü güldürdü. Gençler, amaçlarının eğlenmek ve sevdikleri futbolu kendi imkanlarıyla daha renkli hale getirmek olduğunu ifade etti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, mahalle kültürünün ve çocukların doğal oyun ortamlarının önemine dikkat çekti.

Futbolun kendileri için bir tutku olduğunu her fırsat buldukları yerde oynadıklarını söyleyen Furkan Avcı, "Sokakta futbol oynayarak büyüdük. Hakan abimiz de böyle bir takım kurdu. O takımda devam ediyoruz. Hayalimiz futbolcu olmak. Takıma transfer videolar çekiyoruz. Çünkü herkes takıma girmek istiyor. Deneyip alıyoruz. Sonra transfer videosu yapıyoruz. Birkaç tane videolarımızı attı. Sonra Rauf Bey kurmaya karar verdi. Sonra attığımız video izlenmeye başladı. Sonra bütün takımlardan istekler geldi. Herkes farklı farklı takımlar açmaya başladı. İsteklere yetişemiyoruz yani. Her hafta sonu bir maç yapıyoruz. Sokak arasında, okulda, halı sahada, her tarafta oynamaya çalışıyoruz." Diye konuştu.

Transfer videolarını süper ligdeki takımlardan görüp etkilendikleri için çektiklerini söyleyen Hakkı Türkmen, "Biz her okul çıkışı taşlarla kale yapıp maç yapıyorduk. Takım kurmayı düşündük sonra 1-2 video çektik. Sosyal medyada paylaştık. O videolar izlendi herkes mesaj atmaya başladı bize geldiler biz de onlara transferi videosu çektik. 3 büyük takımdan gördük, biz de onlara özenerek çektik videolarımızı. Osmaniye'de çok kişi tanıyor bizi selam veriyorlar." Dedi. - OSMANİYE