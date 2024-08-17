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Osmaniye'li Atlet Timur Er, Kariyerinin En İyi Derecesini Elde Etti

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Osmaniye'li atlet Timur Er, SEM-THOM Olimpik Atletizm Deneme Yarışmalarında uzun atlama branşında 6.90 metrelik atlayışıyla kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Türkiye'de yılın en iyi performansını sergileyerek birincilik kürsüsüne çıkan Timur Er, Osmaniye'nin gururu oldu.

OSMANİYELİ atletizm sporcusu Timur Er (15), depremler sonrası bir süre ormanlık alanlarda ve parklarda da antrenmanlarını sürdürerek hazırlandığı SEM-THOM Olimpik Atletizm Deneme Yarışmalarında uzun atlama branşında 6.90 metrelik atlayışıyla kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Türkiye'de yılın en iyi performansını sergileyerek birincilik kürsüsüne çıkan Timur Er, bu sonuçla, Osmaniye'nin gururu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafına 10-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilen Sporcu Eğitim Merkezleri - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (SEM/THOM) Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları tamamlandı. Osmaniye'yi temsil eden sporcular, olağanüstü performanslarıyla dikkat çekti ve büyük başarılara imza attı. Uzun atlama branşında yarışan Timur Er, 6.90 metrelik atlayışıyla kariyerinin en iyi derecesini elde ederek Türkiye'de yılın en iyi performansını sergiledi ve birincilik kürsüsüne çıktı. Bu sonuçla, Timur Er, Osmaniye'nin gururu oldu. Timur Er, "Sezonun son yarışında 6.90'lık atlayışımla kendi yaş gurubumun en iyi atlayışını yaptım ve rekorunu kırdım. Hedefim inşallah gelecek sene U18'de Avrupa'da ilimizi ve ülkemizi temsil etmek. Deprem zamanı antrenmanlarımızı yapamadık. Ama şu anda düzenlene bindirdik. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz ve seneye inşallah hedefim milli takım" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, 1-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen, U16 ve U18 Türkiye Şampiyonasında Osmaniyeli sporcu Timur Er, uzun atlama kategorisinde 6.41 metrelik atlayışıyla, Türkiye ikincisi olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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