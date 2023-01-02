Osmaniye Kadirlili Hurdacı: "kimse Sıfır Makine Alamıyor, Eskisi Gibi Hurda Veren de Olmuyor"

Osmaniye’de 25 yıldır hurda toplayarak geçimini sağlayan 48 yaşındaki Savaş Sakın, vatandaşların eskisi gibi hurda vermediğini söyledi. Sakın, ''Ortama bakıyorum ama ortada hurda denen bir şey kalmamış. Şimdi her şey değere biniyor, mesela buzdolabı olsun, çamaşır makinesi olsun, adam sıfır makine almıyor, sıfır buzdolabı alamıyor. Diyelim ki, bir çamaşır makinesi alamıyor ne yapıyor? Yaptırıyorlar, ne oluyor? Piyasa ölmüş oluyor. Bizde bu şekilde hiçbir şey yapamıyoruz. Zaten hurda fiyatları bu kış ayında düşüyor. Kimse yani eskisi gibi hurda da vermiyor” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de 25 yıldır hurda toplayarak geçimini sağlayan 48 yaşındaki Savaş Sakın, vatandaşların eskisi gibi hurda vermediğini söyledi. Sakın, "Ortama bakıyorum ama ortada hurda denen bir şey kalmamış. Şimdi her şey değere biniyor, mesela buzdolabı olsun, çamaşır makinesi olsun, adam sıfır makine almıyor, sıfır buzdolabı alamıyor. Diyelim ki, bir çamaşır makinesi alamıyor ne yapıyor? Yaptırıyorlar, ne oluyor? Piyasa ölmüş oluyor. Bizde bu şekilde hiçbir şey yapamıyoruz. Zaten hurda fiyatları bu kış ayında düşüyor. Kimse yani eskisi gibi hurda da vermiyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde 25 yıldır hurda toplayıp satarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Savaş Sakın, vatandaşların eskisi gibi hurda vermediğini, nedeninin ise vatandaşın sıfır ürün alamaması olarak belirtti.

Savaş Sakın, şunları söyledi:

"Ben Kadirli bölgesinde 25 senelik hurdacıyım. Geçimimi hurdadan sağlıyorum. Çöp konteynırlarından plastik, pet ve eski gibi…Ortama bakıyorum ama ortada hurda denen bir şey kalmamış. Şimdi her şey değere biniyor, mesela buzdolabı olsun, çamaşır makinesi olsun, adam sıfır makine almıyor, sıfır buzdolabı alamıyor. Diyelim ki, bir çamaşır makinesi alamıyor ne yapıyor? Yaptırıyorlar, ne oluyor? Piyasa ölmüş oluyor. Bizde bu şekilde hiç bire şey yapamıyoruz. Zaten hurda fiyatları bu kış ayında düşüyor. Kimse yani eskisi gibi hurda da vermiyor. Biz hayrına da versin demiyoruz, neyse hakkı, hakkını zaten veriyoruz fazlasını veya katını. Sadece bizim ricamız burada elimizden geldiği kadar birbirimize burada sahip çıkalım.

"BU İŞİN TADI KAÇTI"

Ben 3 tane çocuğu tabladan geçindiriyorum görüyorsunuz. Ekmeğimi ben bundan çıkartmaya çalışıyorum. Normal dışarıda iş olursa işime gidiyorum olmazsa da mecbur bu işi yapıyorum. Bu gidişle ne olacak? Yani Allah yardımcımız olsun. Bu işin tadı kaçtı, hiçbir şeyi kalmadı bu işin. Odunum yok, kömürüm yok, görüyorsunuz hem hurda topluyorum bir yandan geçimimi sağlamak için, görüyorsunuz odun topluyorum, bakın sunta parçaları."