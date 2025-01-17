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Osmaniye Jandarma, Minik Öğrencileri Misafir Etti

Osmaniye Jandarma, Minik Öğrencileri Misafir Etti
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Çamlıkevler İlkokulu öğrencilerini ağırlayarak eğlenceli etkinlikler düzenledi. Zırhlı araçların tanıtıldığı, köpek timlerinin gösteri yaptığı etkinlikte öğrenciler fidan dikimi yaparak askerlerle fotoğraf çektirdiler.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, minik öğrencileri misafir ederek hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı hem de çeşitli hediyeler verdi.

Osmaniye Çamlıkevler İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Osmaniye Jandarma Komutanlığının misafiri oldu. Minik ziyaretçilere, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli tam donanımlı zırhlı araçları gezip, köpek timleri tarafından yapılan çeşitli gösterileri büyük ilgiyle izlediler. Jandarma birlik içerisinde bulunan araçların da tanıtıldığı etkinlikte yer alan minikler, fidan dikimi yaptı, askerlerle birlikte fotoğraf çektirdikten sonra verilen ikramların ardından jandarmadan ayrıldılar. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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