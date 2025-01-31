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Osmaniye İstasyon Caddesi'nde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Başladı

Osmaniye İstasyon Caddesi'nde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Başladı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gören Osmaniye'de, İstasyon Caddesi'nde kalıcı konut ve iş yerleri için inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Esenevler Mahallesi Muhtarı, bölgede yapıların yeniden inşa edileceğini ve caddenin eski hareketliliğine kavuşacağını belirtti.

Deprem bölgesi Osmaniye'de, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut ve iş yerlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ederken, yıkımın en fazla yaşandığı İstasyon Caddesi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye'de yıkılan konutların yeniden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut GYO tarafından rezerv alan ilan edilen Esenevler Mahallesi'nde bulunan İstasyon Caddesi'nde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan rezerv alan ilan edilen alanlarda çalışmalar başladı. Osmaniye'nin en hareketli ve en önemli caddesi olan İstasyon Caddesi eski hareketli günlerine dönmeye hazırlanırken cadde üzerinde yaşayan vatandaşlar komşularının döneceği günü bekliyor.

İstasyon Caddesi'nin tekrar eski günlerine döneceğini söyleyen Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli, "2 büyük binamız daha kaldı yıkılacak olan inşallah sağ salim yıkılır. Hiçbir yere zarar vermeden, hiçbir binaya zarar vermeden, insana zarar vermeden yıkarız inşallah. Onun haricinde Allah izin verirse bir ay içinde burada devletimiz inşaata başlıyor. Tahmini bin civarında daire yapılacak, inşallah buradan taşınan insanlarımız geri dönecekler. Tekrar İstasyon Caddesi canlanacak eski günlerine dönecek Allah izin verirse" diye konuştu.

İstasyon Caddesi'nin şehrin en prestijli caddesi olduğunu söyleyen Bengü Başlamışlı İmadoglu ise, "İstasyon Caddesi Osmaniye'de en ağır hasarı alan caddesi burası. Biz de çok sayıda komşularımızı, 106 yan bloktaki komşularımızı kaybettik. Şimdi tabi yaralar sarılıyor depremden sonra yavaş yavaş, acıları unutmasak da 2 yılı geçti artık. Buranın demografik yapısına alışık insanlar başka yerlerde yapamıyorlar. Çünkü burası çocukluğumuzdan beri Vali Konağına, Emniyet Müdürlüğüne, çarşıya bağlantı yoludur. Halihazırda Genel Başkanın da bahçeli konutuna ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin en prestijli caddesi olmuştur" dedi.

"Komşularımızla güzel günlerde buluşmayı diliyorum"

Çocukluğu ve gençliğinin bu caddede geçtiğini söyleyen İmadoglu, "Bundan sonra da eski konumuna kavuşacağını düşünüyorum. Çünkü Emlak Konut'un çizdiği projeler bütün şehirlerde marka o bizim için umut verici oldu. Biraz süre uzasa da 11 tane il tabii ki kolay olmasa gerek. Hızlı trenin buradan geçeceğini düşünürsek ve hızlı trenden gelen insanların da burasının şehrin ilk görünen yüzü olacağını düşünürsek ona uygun bir proje yapılmış olacağını umuyorum. Yine buradaki nezih komşularımızla güzel, sağlıklı günlerde eksilmeden, afetsiz, mutlu günlerde tekrar buluşmayı diliyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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