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Osmaniye İl Müftülüğü Öğrencilere Sıcak Çorba İkram Etti

Osmaniye İl Müftülüğü Öğrencilere Sıcak Çorba İkram Etti
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Osmaniye İl Müftülüğü, soğuk kış günlerinde okula giden öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Mobil İkram Aracı ile gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere hem sıcak bir yiyecek sunarak destek olmayı hem de paylaşmanın huzurunu yaşatmayı amaçlıyor.

Osmaniye İl Müftülüğü, Mobil İkram Aracıyla sabah saatlerinde okula giden öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.

Osmaniye İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Osmaniye Şubesi, soğuk kış günlerinde öğrencilerin içini ısıtacak anlamlı bir etkinlik düzenledi. Daha önce birçok okulun önünde öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunan İl Müftülüğü, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde, Türkiye Diyanet Vakfı Mobil İkram Aracı ile öğrencilere sıcak çorba ikramı yaptı. Çorba dağıtımına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem kış soğuğunda içlerini ısıttı hem de paylaşmanın huzurunu yaşadı. Osmaniye İl Müftülüğü yetkilileri, gençlerin yanında olmanın ve onları desteklemenin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların eğitim hayatına küçük de olsa bir katkıda bulunmak, bu soğuk günlerde içlerini ısıtmak bizleri de mutlu ediyor" diye konuştular. İl Müftülüğü yetkilileri 21 Şubat Cuma günü ise Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mobil İkram aracı ile çorba ikram olacağını belirttiler. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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