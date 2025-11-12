Osmaniye Hastanesinde 'Her Çocuk Bir Fidandır' Etkinliği

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hastalara, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında "Her Çocuk Bir Fidandır" sloganıyla fidan dağıtımı yapıldı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Doğan Kırtıloğlu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, tedavi gören çocukların ailelerine fidan hediye edilerek doğaya ve geleceğe nefes olmaları sağlandı. Etkinlikte ayrıca, doğanın korunması ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşarken, hastane yönetimi bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle hem çevreye katkı sağlamayı hem de tedavi gören çocukların moralini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. - OSMANİYE