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Osmaniye Hasanbeyli ilçesinde orman yangını

Yerel Haberler

Osmaniye Hasanbeyli ilçesinde orman yangını Osmaniye'nin, Hasanbeyli ilçesinde orman yangını çıktı.

Osmaniye Hasanbeyli ilçesinde orman yangını

OSMANİYE - Osmaniye'nin, Hasanbeyli ilçesinde orman yangını çıktı.

Hasanbeyli ilçesi Çokaklı köyü Aygır mevkiinde başlayan orman yangınını gören vatandaşlar durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Yerel

Hasanbeyli Osmaniye Yerel Haberler

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