Osmaniye haberleri! Osmaniye Kadirli Belediye Meclisi'nin İyi Partili Üyesi Olgaç Açıkladı: 2018'de Seçim Yatırımı Diye Yapılan TOKİ Projesi İptal Edilmişti, 2022'de...

Osmaniye yerel haberi... Osmaniye’de Kadirli Belediye Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ekrem Olgaç, ihalesi 2018 yılında yapılan toplu konut projesi ile ilgili “İnsanlardan para toplandı ve seçimden sonra iptal oldu proje. Seçim arifesindeyiz. İnsanlardan para toplanıyor. Yine 126, aynı yerde, aynı alanda. Bu bir seçim yatırımıdır" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de Kadirli Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ekrem Olgaç, ihalesi 2018 yılında yapılan toplu konut projesi ile ilgili "İnsanlardan para toplandı ve seçimden sonra iptal oldu proje. Seçim arifesindeyiz. İnsanlardan para toplanıyor. Yine 126, aynı yerde, aynı alanda. Bu bir seçim yatırımıdır" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine 28 Mart 2018 yılında TOKİ tarafından ilçeye 126 konut ve 1 adet ticaret merkezi proje ihalesi yapıldı. Projedeki konutları almak için Osmaniyeliler, başvuru yaptı. Ancak proje, "talebin az olduğu" gerekçesiyle iptal edildi.

Bu yıl TOKİ, aynı alan üzerinde yine 126 konut yapılacağını duyurdu. Kadirli Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ekrem Olgaç, aynı alanda yeniden TOKİ konutu yapılacağının duyurulmasına tepki gösterdi. Olgaç, şunları söyledi:

"Bu alanda 2018'de geçtiğimiz seçimlerde, Haziran seçimlerinde, konut projesi yapılmıştı. İnsanlardan satıldı para toplandı ve seçimden sonra iptal oldu proje. Tekrarından insanların paraları ödendi, 126 konuttu yapım projesinde. Şu an seçim arifesindeyiz tekrardan insanlardan para toplanıyor yine 126, aynı yerde aynı alanda. Temeli kazılmış halde bırakılmış bu şekilde. Yine aynı proje üzerinde insanlardan para toplanıyor. Seçimden sonra benim kendi kanaatim bu projenin yine iptal olacağı. Bu bir seçim yatırımıdır, düşüncemi söylüyorum.

"DAR GELİRLİ NASIL ÖDEYECEK?"

Bu projelerin yapıldığında yani bu dar gelirli insanlar diyorlar ya, dar gelirli asgari ücretli, emekliler, bunları nasıl alabilecek? Yani nasıl ödeyebilecekler? Nasıl karşılayabilecekler? Herkes dar gelirliye özel yapıldığı söyleniyor ya, ben inanmıyorum ödeyebileceklerine. Bir asgari ücretli, bir emekli bunu ödeyeceğini sanmıyorum, inanmıyorum."

3 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği basın toplantısında konuşan AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Şimdi Sumbas Belediyemizle görüştük, 126 konutluk bir proje başvurusunda bulundu. İnşallah bu da takibimizde. TOKİ ile görüşüyoruz, inşallah talep gelir" demişti.