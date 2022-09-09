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Osmaniye haberleri... Osmaniye'de su altı ve üstü arama kurtarma ekibi kuruluyor

Yerel Haberler

Osmaniye haberleri... Osmaniye'de su altı ve üstü arama kurtarma ekibi kuruluyor

Osmaniye yerel yerel haberine göre Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde su altı ve üstü arama kurtarma ekibi kuruluyor.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde su altı ve üstü arama kurtarma ekibi kuruluyor.

Osmaniye Belediyesi baraj, göl, gölet, sulama kanalları ile akarsular gibi alanlarda oluşabilecek kayıp, kaza ve boğulma ihbarlarında müdahalede bulunmak amacıyla su üstü ve su altı arama kurtarma ekibi kuruluyor. İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan ekip, dalgıç personel yetiştirilmesi için su altı ve su üstü arama kurtarma ihtisas eğitimlerine başladı. Tosyalı yüzme havuzunda ilk eğitimlerini almaya başlayan ekip, daha sonra göl, gölet, akarsu ve denizde eğitimlere devam edecek. Köpekli arama kurtarma ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlere karşı halkın sağlığını korumak amacıyla da eğitim alacak olan ekip, eğitimlerin tamamlanmasının ardından hazır hale gelen ekipler göreve başlayacak.

"Ekibimiz her an göreve hazır olacak"

İhtiyaç halinde kurulan ekibin her an göreve hazır olacağına değinen Belediye Başkanı Kadir Kara, "Yaşanmasını hiç istemediğimiz yangın, sel gibi olaylarda kayıp, kaza ve boğulma ihbarlarında müdahalede bulunmak için ekiplerimiz her an görevleri başında hazır bulundurulacak. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kuracağımız 7 kişilik su üstü ve su altı arama kurtarma, köpekli arama kurtarma ve KBNR ekiplerimiz hem şehrimizde hem de ihtiyaç duyulduğunda ülkemiz genelinde faaliyetlerde bulunacaklar" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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