Osmaniye haberleri! Osmaniye'de AKP'li Belediyeye Kızan İlçe Başkanı Ot Biçme Makinesiyle Mezarlığı Kendisi Temizledi

Osmaniye yerel yerel haberine göre Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde mezarlığı ot bastığını gören Türkiye Değişim Partisi Düziçi İlçe Başkanı Cengiz Kekik, belediyenin bir şey yapmaması üzerine ot biçme makinesiyle kendisi temizlik yaptı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mezarlığı ot bastığını gören Türkiye Değişim Partisi Düziçi İlçe Başkanı Cengiz Kekik, belediyenin bir şey yapmaması üzerine ot biçme makinesiyle kendisi temizlik yaptı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Yukarıhacılar Mezarlığı'na yakınlarını ziyarete gittiğinde mezarlığı ot basmış şekilde gören Türkiye Değişim Partisi Düziçi İlçe Başkanı Cengiz Kekik, AKP'li Düziçi Belediyesi yetkililerine durumu bildirdi. Belediyenin herhangi bir girişimde bulunmaması üzerine mezarlığı kendisinin temizlediğini belirten Kekik, şöyle konuştu:

"KENDİ İMKANLARIMLA TEMİZLEDİM"

"Burası Yukarıhacılar Mezarlığı, ben sık sık buraya annemi kardeşlerimi akrabalarımı ziyarete geliyorum. Ziyarete geldiğimde her tarafı ot basmıştı, mezarlar falan kaybolmuş. Ben de bu olaya çok rahatsız oldum, çok rahatsız olunca tabi ki ben belediye yetkililere falan haber verdim, 'mezarlıklarımız çok kötü halde, taşları falan mezarlıkların gözükmüyor, her tarafı ot basmış bunlarla bir ilgilenir misiniz' diye kendilerine söyledim. Tekrar Yukarıhacılar Mezarlığı'na çıktığımda hiçbir şekilde otları falan ellenmemiş, mezarlıklar falan taşları falan gözükmüyor. Ben de sinirlendim, gittim arkadaştan ot biçme makinesini aldım ve kendi imkanlarımla otları temizlemeye başladım. Taktir Düziçi halkımın, teşekkür ediyorum."

Evi mezarlığın yakınında bulunan Kasım Alçı adlı vatandaş ise, "Burası adam boyu büyüktü başkana çok teşekkür ederim temizledi, tertemiz oldu. Geri kalan yerlerde bak gözüküyor, oraları da temizlemeye söz verdi, temizleyecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mezarlık içi detaylar

Cengiz Kekik

Kasım Alçı