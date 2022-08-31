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Osmaniye haberleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında Osmaniye'de fener alayı düzenlendi

Yerel Haberler

Osmaniye haberleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında Osmaniye'de fener alayı düzenlendi

Edinilen Osmaniye haberine göre Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar yürüyüş sonunda havai fişek gösterisini beğeniyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonuyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Caddesi Mehmet Eminler Konağı'ndan başlayan yürüyüş 2023 Açık Hava Müzesine kadar devam etti. Belediye Mehter Takımı'nın da eşlik ettiği yürüyüşte mehteran takımı tarafından seslendirilen marşlara ellerinde Türk bayrağı ve meşale olan yüzlerce vatandaş eşlik etti. Yürüyüş sonunda belediye binası önünde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi protokol mensupları ve vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Havai fişek gösterisinin ardından vatandaşlara seslenen Vali Erdinç Yılmaz, "Türk tarihinin en önemli yok olma, var olma mücadelesini kazandığı ve dünyaya 'dur' dediği bu şanlı mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Osmaniye Yerel Haberler

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