Osmaniye haberi... Osmaniye'de Akaryakıt İstasyonunda Yanan Araç Söndürüldü Osmaniye haberler: Osmaniye'de benzin istasyonundan akaryakıt alan otomobilde çıkan yangın işletme çalışanları tarafından söndürüldü. BURHAN DEMİRCİOĞLU Osmaniye'de benzin istasyonundan akaryakıt alan otomobilde çıkan yangın işletme çalışanları tarafından söndürüldü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sumbas- Kadirli karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna 2 Ağustos gece yarısı gelen araç sahibi yakıt aldıktan sonra marketten alış-veriş yapıp yoluna devam etti. Bir kaç dakika sonra aracın ön kısmından alev çıkması üzerine geri dönen araç sahibi istasyonda çalışan işçilere "kurtarın araç yanıyor" diye bağırdı. İstasyon çalışanları yangın tüpleriyle olaya müdahale ederek aracı söndürdü ve olası bir faciayı önledi. ANKA / Yerel Osmaniye Tragger Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Osmaniye haberi... Osmaniye'de Akaryakıt İstasyonunda Yanan Araç Söndürüldü - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.